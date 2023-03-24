Дії ЗСУ стримані повільним постачанням західної зброї, — The Washington Post

Однією з умов ефективного протистояння України агресії Росії є західна військова допомога, проте нова військова техніка надходить у розпорядження ЗСУ надто повільно для організації контрнаступу.

Цій темі присвячена стаття, опублікована The Washington Post

Хоча Захід гарантує, що підтримуватиме Україну «стільки, скільки потрібно», офіційні особи у Києві, західні дипломати та військові аналітики попереджають, що доставлення допомоги займає надто багато часу.

«Обидві сторони готуються до весняних бойових дій, які можуть визначити результат війни, а Україні, як і раніше, не вистачає зброї, щоб повністю вигнати російських загарбників зі своєї території», – вважають автори статті.

Вони цитують слова глави МЗС Дмитра Кулеби, який зазначає, що «сторона, до якої швидше надходять ресурси, має перевагу на полі бою».

«Що швидше ми отримаємо достатню кількість снарядів, то більше життів українців вдасться врятувати; що ефективнішими будуть оборонні та контрнаступальні операції ЗСУ, то швидше Україна зможе покласти край цій війні та відновити мир», – наголошує міністр.

За словами командувача сухопутних військ України генерала Олександра Сирського, росіянам вдалося знизити ефективність переданої Заходом далекобійних засобів ураження, зокрема РСЗВ HIMARS, перемістивши склади з боєприпасами на відстань понад 80 км від лінії фронту. Генерал зазначає, що це робить вкрай актуальним постачання Україні країнами Заходу бойової авіації для ураження військових цілей, які поки що знаходяться за межами досяжності ЗСУ.

Українські військові, які перебувають на лінії фронту, оцінюють плани Вашингтона щодо постачання танків Abrams «зі стриманим ентузіазмом». Один із командирів 17-ї Окремої танкової бригади з позивним «Вовк» сказав, що постачання цих танків актуальне, «якщо дадуть не тільки М1А2, а й наступні модифікації».

«Можливо, вирішили не давати нам найкращу зброю відразу, а робити це крок за кроком», – вважає «Вовк».

Згідно з багаторазово озвученою офіційною позицією західних союзників, Україна отримує військову допомогу так швидко, як це можливо.