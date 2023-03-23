Розы на гильотине

18 февраля 1943 года гестаповцы схватили двух студентов Мюнхенского университета – Ганса и Софи Шолль. Университетский сторож застал брата и сестру за разбрасыванием листовок, призывавших противостоять ужасам нацизма, и позвонил в гестапо. Те быстро догадались, что перед ними лидеры студенческой антифашистской организации «Белая роза». Всего через четыре дня Ганса, Софи, а также их соратника Кристофа Пробста, арестованного чуть позже, казнили на гильотине.

В числе казненных могла оказаться и Трауте Лафренц – еще одна активная участница «Белой розы». Но благодаря осмотрительности Ганса и Софи она избежала этой участи и прожила очень долгую жизнь. В свои сто с небольшим она еще водила машину, плавала в море, трость брала только для продолжительных прогулок и до конца своих дней сохраняла удивительно ясную память.

«Я прекрасно помню день, когда их арестовали, – рассказывала Трауте в 99 лет корреспонденту журнала Bild. – Мы с Вилли после лекции пошли на трамвайную остановку, чтобы поехать на следующее занятие. Там мы встретили Ганса и Софи с каким-то портфелем. Я спросила: “Вы уже домой, хотите прогулять пары?” Они ответили “да” и уехали раньше нас».

Брат и сестра Шолль умолчали о своих планах, потому что не хотели подвергать подругу и соратницу риску. Они решили, что разбросать листовки смогут и вдвоем – скажи они правду, Трауте отправилась бы с ними. Она всегда присоединялась к любым делам «Белой розы»: участвовала в сходках и дискуссиях, распространяла листовки в Мюнхене и Гамбурге. Ей не приходилось разве что сочинять и тиражировать листовки, хотя она пыталась организовать их печать в Вене – и даже разыскивала для этого копировальный аппарат.

По свидетельству друзей, бесстрашным характером и свободомыслием Трауте обладала с детства. Яркая, одаренная и очень привлекательная, она была предельно далека от патриархального идеала немецкой женщины в Третьем рейхе: дети, кухня, церковь. «Когда Гитлер пришел к власти, мне было 14 лет, – вспоминала Трауте. – И я, и другие мои одноклассники очень рано осознали, насколько репрессивен новый режим. Наши любимые учителя были вынуждены уйти из школы, а им на смену пришли новые. Они настаивали, чтобы при входе в класс мы выкрикивали нацистское приветствие, и за это мы их не любили».

Огромное влияние на Трауте оказала учительница Эрна Шталь, впоследствии тоже присоединившаяся к «Белой розе». Та упорно отказывалась вводить в обиход нацистское приветствие и вести идеологическое воспитание. «Вопреки предписаниям она знакомила нас со знаковыми течениями европейской культуры, – вспоминала одна из учениц. – Мы воспринимали эти великие, свободные от пропаганды уроки как нечто само собой разумеющееся, и только потом, задним числом, поняли, какой это был дар и привилегия». За неповиновение новым правилам Эрну Шталь в итоге уволили. Но связь с учениками она не потеряла.

В 1939 году Трауте Лафренц закончила школу и поступила в Гамбургский медицинский университет. Там она познакомилась с Александром Шморрелем – одним из основателей «Белой розы». В 1940 году Александр перевелся в Мюнхенский университет, а годом позже то же сделала и Трауте. В Мюнхене Шморрель познакомил ее с Гансом Шоллем. Между молодыми людьми вспыхнул роман. «Ганс был высокий, красивый и стройный, черноглазый, черноволосый, с высоким лбом, – вспоминала Трауте. – Настоящий сердцеед. Мы познакомились, потом узнали друг друга ближе, потом – еще ближе. В то время мы не были ханжами, все поддерживали достаточно свободные отношения».

Роман был бурным, но непродолжительным. Трауте довольно быстро поняла, что серьезных отношений с Гансом Шоллем не получится. «Это было не так романтично, как может показаться, – говорила она. – Он приходил и уходил, когда хотел, иногда не выходил на связь несколько дней. Ходили слухи, что он крутит два романа одновременно. Так что любовь длилась всего одно прекрасное, но короткое лето». Тем не менее Лафренц и Шолль сохранили дружеские отношения, причем Трауте всегда разводила увлечение Гансом и свои политические убеждения. Она категорически протестовала, когда ее антифашистскую деятельность связывали с этим романом, и настаивала, что он никак не повлиял на ее взгляды.

И до, и во время, и после романа Трауте устраивала в «Белой розе» литературные чтения и дискуссии, распространяла листовки. Когда похожие группы стали появляться в других городах, она взяла на себя роль связной и теперь еще больше рисковала своей жизнью. Лафренц возила листовки в Гамбург, писала прошения о помиловании арестованных единомышленников, уничтожала компромат, предупреждала товарищей о возможных арестах. Когда в 1943 году после казни Шоллей арестовали ее саму, она выдержала все допросы и не выдала никого из товарищей.

В отличие от многих других членов «Белой розы», Трауте удалось отделаться довольно легко – ее приговорили к году тюремного заключения за соучастие. Заключение она отбывала в тюрьме для несовершеннолетних в Баварии, а выйдя на свободу, принялась за старое. Она продолжила распространять листовки в Гамбурге, где ранее сама же и организовала группу «Белой розы». Но девушка уже была у нацистов под колпаком, и бесстрашная попытка закончилась повторным арестом. В марте 1944 года ее снова схватили и обвинили в государственной измене. Сначала ее держали под стражей в гамбургском отделении гестапо, а потом на несколько месяцев перевели в Моабитскую тюрьму в Берлине.

«Хуже всего там были клопы, – рассказывала Трауте. – Нам приходилось все время стоять, но они все равно на нас набрасывались». В Моабитской тюрьме Трауте впервые услышала об Освенциме. До этого немецким антифашистам было известно лишь о зверствах в Варшавском гетто. В ноябре 1944 года Трауте Лафренц перевели в женскую тюрьму Котбуса – города на востоке Германии. Там же отбывала заключение и ее бывшая учительница Эрна Шталь.

В начале 1945 года нацисты, предвидя неминуемое поражение, начали казнить членов «Белой розы», содержавшихся в заключении. Эта же участь была уготована и Трауте – в феврале 1945 года ее перевели в другую тюрьму в ожидании суда. Девушка не сомневалась, что ей вынесут смертный приговор, но вместо этого 14 апреля Трауте и других заключенных освободили американские войска. Выжить удалось и учительнице Эрне Шталь – она потом тоже прожила достаточно долгую жизнь и умерла в 1980 году в возрасте 80 лет.

После войны Трауте поехала на учебу в США, где встретила офтальмолога Вернона Пейджа. «Это была любовь с первого взгляда», – признавалась Трауте. В конце 1940-х она вышла замуж за Пейджа и прожила с ним в счастливом браке почти 50 лет вплоть до его смерти в 1995 году. У супругов родилось четверо детей. В США Трауте Лафренц-Пейдж завершила медицинское образование в Калифорнийском университете Беркли. Какое-то время она ассистировала мужу, а потом более 20 лет работала в терапевтической дневной школе для детей с особыми потребностями.

В 2019 году – в честь своего столетия – Трауте Лафренц-Пейдж получила орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Сама Трауте считала, что недостойна этой награды, и была склонна преуменьшать свои заслуги. «Я просто свидетельница, жившая в те времена, – сказала она в интервью журналу Bild. – Учитывая судьбы остальных, мне грех жаловаться на собственную».