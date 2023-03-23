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Израильские студенты разработают и построят наноспутники для исследования космической погоды

Тель-Авивский университет выиграл тендер на создание флотилии наноспутников для исследования космоса.

Студенты из семи городов периферии Израиля присоединятся к разработке и постройке флотилии наноспутников в рамках образовательной программы, финансируемой Министерством инноваций, науки и технологий. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Израиля».

Проект, под руководством профессора Меира Ариэля, директора Центра наноспутников Тель-Авивского университета, получил инвестиции в размере 9 миллионов шекелей. Изготовленные наноспутники планируется запустить в космос в конце 2024 года.

Цель проекта — исследование космической погоды и космического излучения при помощи спутников, оснащенных лабораторией обнаружения, предоставленной центром ядерных исследований Soreq. Для реализации проекта студенты будут строить спутники в центрах НИОКР (исследований и разработок) и «чистых комнатах», расположенных по всей стране, которые создаст Тель-Авивский университет.

Вуз намерен продолжить свои исследования в области космических технологий и наноспутников, которые являются перспективным направлением в космической индустрии. Этот проект не только даст израильским студентам возможность получить практический опыт в создании и управлении космическими аппаратами, но и будет способствовать развитию науки и технологии в стране.

cursorinfo.co.il

23 марта, 2023 | Category: Израиль, Наука, Новости

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