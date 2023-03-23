Израильские студенты разработают и построят наноспутники для исследования космической погоды

Тель-Авивский университет выиграл тендер на создание флотилии наноспутников для исследования космоса.

Студенты из семи городов периферии Израиля присоединятся к разработке и постройке флотилии наноспутников в рамках образовательной программы, финансируемой Министерством инноваций, науки и технологий. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Израиля».

Проект, под руководством профессора Меира Ариэля, директора Центра наноспутников Тель-Авивского университета, получил инвестиции в размере 9 миллионов шекелей. Изготовленные наноспутники планируется запустить в космос в конце 2024 года.

Цель проекта — исследование космической погоды и космического излучения при помощи спутников, оснащенных лабораторией обнаружения, предоставленной центром ядерных исследований Soreq. Для реализации проекта студенты будут строить спутники в центрах НИОКР (исследований и разработок) и «чистых комнатах», расположенных по всей стране, которые создаст Тель-Авивский университет.