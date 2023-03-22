Столтенберг предостерег Китай от оказания летальной помощи России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник предостерег Китай от поставок летального оружия России.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин находится с визитом в Москве.

«Мы не видели доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России, но мы видели некоторые признаки того, что запрос со стороны России имел место и что этот вопрос рассматривается в Пекине китайскими властями, – сказал Столтенберг журналистам на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. – Китай не должен оказывать летальную помощь России: это означало бы поддержку незаконной войны».

Глава альянса также заявил вторник, что из тридцати стран альянса семь достигли целевого показателя военных расходов НАТО в размере 2% от ВВП, и призвал союзников к скорейшему увеличению своих военных расходов.

«Без сомнения, нам нужно делать больше, и мы должны делать это быстрее. Темпы, которые мы имеем, когда речь идет об увеличении расходов на оборону, недостаточно высоки, – сказал Столтенберг. – В более опасном мире нам нужно больше инвестировать в оборону».

По словам Столтенберга, первоначально альянс ожидал, что еще две страны достигнут вышеуказанной цели.

«Но поскольку ВВП нескольких союзников вырос больше, чем ожидалось, два союзника, которые, как мы ожидали, будут на уровне 2%, сейчас находятся чуть ниже 2%», – сказал он.

Столтенберг не сообщил, какие страны достигли вышеназванной цели, но сослался на ежегодный доклад НАТО, который будет опубликован позднее во вторник.

Почти через год после вторжения России в Украину союзники по НАТО несколько недель назад начали обсуждение того, как адаптировать целевой показатель расходов на оборону.

Ожидается, что решение будет принято на саммите НАТО в Литве в июле, и Столтенберг заявил, что в будущем целевой показатель в 2% будет рассматриваться как нижний, а не верхний предел.