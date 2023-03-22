Гра в ліцензованому казино: на що розраховувати клієнтам?

Повнолітні геймери з України (21 рік) отримують доступ до різноманітних ігрових автоматів, які пропонують відвідувачам легальні онлайн-казино. Спеціалісти з дослідження інтернет казино розповідають про різноманітні нюанси та особливості, які потрібно враховувати під час вибору азартно-розважального порталу та запуску ігрових автоматів на реальні ставки.

Як грати на сайтах ліцензійних онлайн-казино

Часи, коли українські геймери повинні були змушені грати на сайтах іноземних інтернет-порталів, пройшли. У 2020 році відбулась легалізація ігорного бізнесу на території України. Після прийняття відповідних законів була зібрана Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Вона займається прийняттям заявок на отримання ліцензії, перевіркою інтернет-майданчиків та видачею дозволів на роботу та надання азартно-розважальних послуг українським клієнтам.

З моменту легалізації азартного ринку, досить багато онлайн-казино подали заявки на отримання місцевої ліцензії. Компанії пройшли ряд перевірок, отримали сертифікати відповідності після того, як виконали всі поставлені перед ними вимоги. Та після всього цього отримали дозвіл на законну роботу на території України.

Для того, щоб геймер міг розпочати геймплей на сайті ліцензійного казино в Україні, йому потрібно виконати наступні дії:

Вибрати віртуальний заклад, що працює та надає послуги на території України на основі ліцензії КРАІЛ. Пройти процедуру реєстрації та розпочати членські відносини з онлайн-казино. Виконати всі умови відносно верифікації особистості та ігрового акаунту. Внести на ігровий баланс гроші та отримати вітальний бонус від інтернет-порталу.

Після виконання таких простих дій, геймер може перейти до ігротеки азартно-розважального закладу, вивчити особливості запропонованого софту та підібрати слот для наступного запуску на реальні гроші.

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Відповідальна гра на гроші та тренувальний режим: основні відмінності

Відвідувачі українських легальних онлайн-казино можуть насолоджуватися ігровим процесом у двох режимах:

Тренувальний режим. Реальний геймплей.

Перший (тренувальний) режим характеризується тим, що пропонує геймерам запускати ігрові автомати навіть без попереднього проходження процедури реєстрації. У такому випадку для ставок гравці використовують віртуальні кредити, що будуть нараховані азартно-розважальним майданчиком. Така гра не супроводжується ризиком, адже відвідувачі не використовують власні гроші, тому нічого і не втрачають. Проте, варто розуміти, що тренувальний режим не супроводжується реальними виграшами.

Другий формат — гра на реальні ставки. Вона доступна лише тим відвідувачам, які успішно завершили процедуру реєстрації на сайті конкретного казино та верифікували акаунт. Для такого геймплею обов’язково потрібен позитивний ігровий баланс, адже для ставок гравці будуть використовувати власні гроші. Такий тип геймплею супроводжується ризиком, проте і справжні виграші можна отримувати.

У що можна грати?

Азартна індустрія пропонує сучасному геймеру досить багато різноманітного софту. Популярність онлайн-казино призвела до активної появи нових компаній, що займаються створенням ігрових автоматів, та постійно випускають нові розробки. Деякі ігри геймерам доступні ще до моменту реєстрації. Проте у такому випадку можливий запуск лише у демонстраційному режимі. Але після реєстрації гравцю відкривається вся ігротека та надається можливість гри на реальні ставки. Серед доступного софту визначають:

класичні слоти;

ігрові автомати з 3D-графікою;

настільні та карткові розваги;

ігри з живими дилерами;

лотереї;

турніри;

міні-ігри.

Асортимент розваг досить великий. Таким чином кожен відвідувач легального українського онлайн-казино може без труднощів та проблем обрати для себе гарну партію для проведення вільного часу. Велика різноманітність дозволяє кожне відвідування азартно-розважального майданчика зробити індивідуальним та неповторним.