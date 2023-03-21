Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на арест Путина

Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Европейского союза, посвященного выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений на территории Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Из-за позиции Венгрии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени, сообщив, что Европейский союз «принял к сведению» решение МУС. «ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса по привлечению к ответственности российских лидеров за преступления и зверства в Украине, которые совершаются по их приказу, с их позволения или которые они совершают сами», – заявил Боррель. «Решение Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина — очень важное событие, фактор, меняющий игру», – сказал глава европейской дипломатии.

Министры юстиции ЕС 20 марта опубликовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия также не подписала.

Позиция Венгрии относительно выдачи ордера на арест Владимира Путина может быть высказана на очередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23–24 марта, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в проекте совместного заявления используются формулировки, похожие на комментарий Борреля. В тексте отмечается, что ЕС «принимает к сведению» недавно выданные ордеры на аресты Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам источников Bloomberg, некоторые лидеры ЕС, вероятно, будут настаивать на более жестких формулировках.

Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.