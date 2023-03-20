G7 настаивает на незамедлительной реакции мирового сообщества на запуск МБР в Северной Корее

В воскресенье министры иностранных дел стран «Большой семерки» – США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии – а также представитель ЕС – осудили запуск Северной Кореей очередной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), имевший место 16 марта.

«(Запуск МБР) подрывает региональный и международный мир и безопасность», – подчеркивается в совместном заявлении, обнародованном Госдепартаментом.

Напомним, что в прошлом году Северная Корея осуществила рекордное количество запусков баллистических ракет и публично заявила о своем намерении продолжать расширять и совершенствовать свои незаконные ядерную и ракетную программы.

«Мы вновь требуем, чтобы Северная Корея полностью, проверяемым и необратимым образом отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других видов оружия массового уничтожения и программ создания баллистических ракет и полностью выполнила все обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН (СБ ООН), – говорится в совместном заявлении. – Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия».

Страны G7 призвали Северную Корею принять неоднократные предложения о диалоге, выдвинутые Японией, США и Южной Кореей.

«Безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрой и единой реакции международного сообщества, включая дальнейшие значительные меры со стороны СБ ООН», – подчеркивается в заявлении.

«Большая семерка» выразила приверженность сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами и партнерами для достижения цели мира и стабильности на Корейском полуострове.