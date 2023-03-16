Росія втратила в Україні за добу щонайменше 1040 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 16 березня 2023 року РФ втратила:
- особового складу ‒ близько 162 560 (+1040) осіб
- танків ‒ 3504 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11)
- артилерійських систем – 2539 (+11)
- РСЗВ – 503 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 265 (+3) од.
- літаків – 305 (+1)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13)
- крилатих ракет ‒ 907 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17)
- спеціальної техніки ‒ 257 (+0)
Остаточні втрати ворога уточнюють.
- 15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24.
Leave a Reply