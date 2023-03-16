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Росія втратила в Україні за добу щонайменше 1040 військових

розбита техніка окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні понад 162,5 тис. окупантів, 305 літаків, 2145 БПЛА та 3504 танки

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 16 березня 2023 року РФ втратила:

  • особового складу ‒ близько 162 560 (+1040) осіб
  • танків ‒ 3504 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11)
  • артилерійських систем – 2539 (+11)
  • РСЗВ – 503 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 265 (+3) од.
  • літаків – 305 (+1)
  • гелікоптерів – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13)
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17)
  • спеціальної техніки ‒ 257 (+0)

Остаточні втрати ворога уточнюють.

  • 15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24.
16 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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