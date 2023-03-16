Покер в Україні – легалізація та розвиток У Польщі викрили шпигунську мережу РФ, яка планувала диверсії » Росія втратила в Україні за добу щонайменше 1040 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні понад 162,5 тис. окупантів, 305 літаків, 2145 БПЛА та 3504 танки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 16 березня 2023 року РФ втратила: особового складу ‒ близько 162 560 (+1040) осіб

танків ‒ 3504 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11)

артилерійських систем – 2539 (+11)

РСЗВ – 503 (+1) од,

засобів ППО ‒ 265 (+3) од.

літаків – 305 (+1)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13)

крилатих ракет ‒ 907 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17)

спеціальної техніки ‒ 257 (+0) Остаточні втрати ворога уточнюють. 15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24.