Терористи Донбасу ув’язнили правозахисника Буткевича на 13 років

Так звані «верховні суди» терористичних російських анклавів «ЛДНР» на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон — «Новая газета Европа» з посиланням на Слідком РФ

Повідомляється, що нелегітимні суди загратували на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.

Терористи звинуватили українців у «жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів».

Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.