Пурим 2023: что означает, история и традиции еврейского праздника

Еврейский праздник Пурим, один из важнейших в иудаизме, отмечается в 2023 году 6—7 марта. Праздник установлен в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии.

История Пурима

Пурим — один из важнейших праздников в иудаизме; относится к категории религиозных еврейских торжеств. Название образовано от древнеперсидского слова «пур», что означает «жребий». Праздник установлен в память о спасении евреев во время правления персидского царя Ахашвероша в середине VI века до нашей эры.

По преданию, царедворец Аман решил уничтожить весь иудейский народ из-за того, что советник царя еврей Мордехай не оказывал ему должного почтения. Обманом Аман убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволяющий осуществить его план, и стал метать жребий, чтобы выбрать день исполнения замысла. Жребий выпал на 13-е число месяца адар — это 12-й месяц в еврейском календаре.

Однако о надвигающейся беде узнала царица Эстер (также — Эсфирь). Вместе с Мордехаем, который приходился ей дядей, она собрала всех евреев для поста и молитвы. Выдержав трехдневный пост, Эстер рассказала супругу, царю Ахашверошу, о своем происхождении, которое ранее скрывала, и кознях Амана. Она попросила пощадить ее народ. Но отменить царский указ было нельзя, и Ахашверош издал другой, позволявший евреям защищать себя любыми средствами.

В 13-й день месяца адар по всей Персии были убиты тысячи человек, замешанных в заговоре против евреев, в том числе десять сыновей Амана. На следующий день иудеи начали праздновать победу над врагами.

Дата празднования

Пурим, как и другие иудейские праздники, начинается в сумерках одного дня и заканчивается через день, когда солнце также начинает клониться к закату. В Израиле дату Пурима определяют по лунному календарю.

В 2023 году праздник начнется вечером 6 марта и завершится вечером 7 марта.

Традиции

Пурим не упоминается в Торе, в связи с чем работать в этот день не запрещается. Накануне Пурима иудеи держат пост Эстер — он начинается утром 13-го адара (6 марта) и заканчивается в этот же день до наступления сумерек. Во время этого поста, как и в другие, нельзя есть и пить. Так как пост Эстер не входит в число четырех упомянутых в Писании общественных постов, законы его соблюдения мягче: разрешается не поститься беременным, кормящим матерям и больным, а также выполняющим тяжелую работу.

В Пурим в синагогах читают Свиток Эстер — ту часть, где рассказывается история о спасении евреев. При упоминании Амана в синагоге свистят, топают ногами и трещат специальными трещотками, выражая так ненависть к злодею. Читают свиток дважды: вечером 13 и утром 14 адара (6 и 7 марта).

После утреннего чтения заповеди предписывают евреям посылать друг другу угощения, а также делать подарки бедным. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум двум нуждающимся.

Около полудня 14 адара (7 марта) начинается торжественный пир. В эти дни пекут сладкое треугольное печенье (обычно — с маком или вареньем), которое называется хоменташ, или «уши Амана», а также пьют вино.

Пурим — карнавальный праздник. В его период проходит пуримшпиль — пуримское представление, исполняемое одним или несколькими актерами во время праздничной трапезы. Под влиянием итальянского карнавала вошло в обычай рядиться.

В современном Израиле в Пурим проводятся карнавальные шествия. Наиболее старое и известное — Адлояда, которое основано еще в начале 1930-х годов.