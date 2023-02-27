Щітки склоочисника – як зрозуміти, що їх потрібно замінити?

Без двірників неможливо уявити безпечне пересування на автомобілі в непогоду. Саме вони очищають скло від снігу та дощу, а також грязі. Але, як і будь-які інші конструктивні елементи, вони можуть зношуватися. Тому потрібно знати, на що звернути увагу при виборі щіток склоочисника, як їх заміняти та коли ж купувати нові вироби. Розберемося, як зрозуміти, що автомобілю потрібні нові деталі.

Як часто міняти склоочисники?

Це питання турбує багатьох водіїв. І не дивно, адже в інструкції до експлуатації двірників немає чіткої інформації про те, коли потрібна заміна. При цьому ніхто не може дати однозначну відповідь, коли купувати нові резинки.

Справа в тому, що періодичність заміни двірників залежить від умов їх експлуатації. Наприклад, якщо ви їздите в суху сонячну погоду, а під дощ потрапляєте нечасто, то і заміняти двірники можна раз на декілька років. Інша справа, якщо щітки працюють дуже часто.

Щоб зрозуміти, що настав час міняти щітки склоочисника, зверніть увагу на декілька факторів:

на склі залишаються смуги та розводи під час роботи двірників;

конструкція щіток скрипить, видає шум та писк під час очищення поверхні;

ви бачите нерівномірність прилягання гуми до скла.

Всі ці чинники вказують на те, що пора замінити щітки склоочисника на інші. При цьому варто правильно підібрати нові моделі, щоб вони надійно прилягали до основи та забезпечували якісне очищення.

Що потрібно знати при заміні двірників?

Підібравши вироби, необхідно провести правильну заміну. Як розповідають спеціалісти Dvorniki.ua, такі дії мають певний алгоритм. При цьому враховується тип кріплення деталей. Зокрема, вам потрібно підняти склоочисники вгору в вертикальне положення. Після цього на скло кладеться м’яке покривало, яке захистить його від подряпин. Акуратно зніміть вироби з кріплень.

Заміна гумок на двірниках

В деяких випадках достатньо обрати нові гумки, не міняючи всю конструкцію. Щоб їх зняти та встановити нові, потрібно дотримуватись таких дій:

спочатку знімають бічні заглушки з щітки;

після цього потрібно прибрати гумові накладки-спойлери;

далі зніміть стару гумку та встановіть нову;

установіть спойлери та закріпіть конструкцію за допомогою заглушок.

Заміна гумки на безкаркасних моделях двірників трішки відрізняється. А щоб провести всі роботи правильно, спочатку необхідно уважно розглянути конструкцію щітки склоочисника. Заглушки можна зняти за допомогою викрутки, але мається на увазі та, яка тримає гумку. Також потрібно відігнути фіксатор резинки, після чого можна витягнути використаний матеріал. Після встановлення нової гумки затисніть фіксатор та установіть на місце заглушку.