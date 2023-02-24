Где обменять биткоины в Украине?

Совсем не тайна, что крипторынок часто переживает большие колебания. Но указывает ли это на то, что не не стоит вкладывать свои средства в крипту или, возможно, наоборот необходимо скупить ее выгодной цене, пока это возможно? Здесь и поговорим об этом.

Какая цифровая валюта надежная и стабильная?

Под этот пункт наиболее идеально подходит монета Bitcoin (BTC), ибо непосредственно он занимает основную долю рынка уже более 10 лет. На сегодняшний день не существует ни одной криптобиржи или обменника, где не было бы Bitcoin. Так что, отвечая на вопрос, какую монету покупать, без сомнения можно говорить именно о биткоине.

Что стоит помнить, когда хотите купить крипту?

Во-первых, совершая транзакции по покупке криптовалюты, не стоит инвестировать весь свой капитал, особенно если вы новичок в этой сфере. Помните о том, что вложенные вами средства в любое время могут как подняться в разы в цене, так и вовсе упасть к нулю.

Во-вторых, всегда трезво оценивайте свое положение, ни в коем случае не принимайте решение на эмоциях.

В-третьих, не инвестируйте все свои активы в одну крипту, даже в такую надежную и популярную, как Bitcoin.

В-четвертых, постоянно анализируйте информацию и старайтесь проводить транзакции с криптой разумно.

Где осуществить биткоин обмен быстро и надежно?

На территории Украины наиболее популярным сервисом для обмена криптовалют есть Coin24.com.ua. На сайте вы можете купить цифровые валюты как наличным, так и безналичным расчетом. Ввести/вывести крипту тут можно через банковские карты ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, ПУМБ, Visa, MasterCard, также обменивать криптовалюту на криптовалюту и даже на наличные.

Для всех зарегистрированных пользователей платформы начисляется кэшбэк от транзакций, а также вы автоматически присоединяетесь к нашей реферальной системе, имеющей два уровня начисления вознаграждений.

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