1win Букмекерська контора – Основне про БК 1він

Букмекерська міжнародна компанія 1він розпочала свою діяльність під відповідним брендом у 2018 році. Контора приймає своїх клієнтів в онлайн режимі. Незважаючи на те, що на ринку беттінга букмекер досить недовго, він встиг завоювати вдячність користувачів. Основним фактором, який привертає увагу клієнтів, є офіційна ліцензія. Наявність цього документа, виданого регулятором Кюрасао говорить про те, що діяльність компанії є законною. Власником сайту БК 1win є MFI investments limited. Клієнти компанії можуть робити ставки на спортивні дисципліни у двох режимах: лайв та прематч.

Переваги співпраці з букмекером 1він

1win сайт є ідеальним місцем для проведення вільного часу з користю. Тут можна отримати нові емоції та виграти реальні гроші. Але крім цього компанія має й інші позитивні сторони:

щедра бонусна політика з вигідною вітальною пропозицією;

широкий перелік ставок;

можливість укладати парі на кіберспорт.

Крім того букмекер пропонує помірну маржу на спортивні події, широку лінію ставок онлайн та мережеву трансляцію найкращих матчів.

Акційні та бонусні пропозиції

Букмекерська компанія 1win пропонує своїм новим клієнтам унікальний подарунок – вітальний пакет. Він видається в грошовому еквіваленті після того, як гравець успішно проходить процедуру реєстрації особистого кабінету та вносить перший депозит. До загальної суми поповнення на перші 4 депозити додається нагорода у розмірі 500%. Єдине, що для отримання цього бонусу потрібно буде відіграти його. А умови відіграшу не можна назвати складними. Беттеру потрібно робити ставки з коефіцієнтами вище 3.0.

Ще одним постійним бонусом вважається винагорода за експрес-ставки. Букмекерська компанія обіцяє нарахувати відсоток до загальної суми виграних грошей, поставлених на події в експрес-квитку. Максимальне значення процентної надбавки становить 15%. При цьому в квиток мають бути включені понад 11 подій.

Крім стабільних бонусів, беттери можуть розраховувати на періодичні акції. До них відносяться бонуси в ігрових автоматах, турніри в онлайн казино в режимі лайв, різні розіграші цінних подарунків. Іноді можуть зустрічатися бонуси, які прив’язані до певної події чи дати.

Реєстрація особистого кабінету на сайті 1win

Після того, як беттери відвідали 1win офіційний сайт, їм знадобиться створити власний профіль. Для цього необхідно активувати клавішу реєстрації, яка знаходиться у верхньому правому куті початкової сторінки.

Після чого перед користувачами відкриється вікно з двома методами створення облікового запису:

Швидка реєстрація. Потрібно вказати актуальний номер телефону та адресу електронної поштової скриньки. Після чого залишиться придумати надійний пароль для входу до кабінету, вибрати валюту для ігрового рахунку та вказати промокод у відповідній графі (за наявності);

Через соціальні мережі. Користувачі можуть скористатися своїми обліковими записами в таких соціальних мережах, як Google, Telegram, Фейсбук. Після вибору відповідної іконки залишиться лише прив’язати сторінку, визначитись із валютою рахунку та написати промокод.

Верифікація та виплати

Після створення особистого кабінету необхідно пройти верифікацію персональних даних. Для цього спочатку на сторінці профілю варто вказати всю відсутню інформацію про себе, а потім підтвердити її, відправивши скан-копії документів операторам технічної служби підтримки на перевірку. Іноді виникає необхідність проходження додаткового пункту верифікації, який передбачає зв’язок з представниками контори за допомогою відеоконференції.

Після цього можна робити ставки та виводити виграші. А вхід 1він доступний за тими даними, які були вказані при реєстрації.