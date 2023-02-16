Україна отримала від Швеції понтонні переправи для відновлення руху на звільнених територіях Європарламент закликав надати Україні винищувачі » Померла секс-символ Голлівуду 70-х Ракель Велч Американська акторка Ракель Велч померла у віці 82 років. За словами її менеджера, зірка померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі після хвороби. Це сталось 15 лютого. Велч народилася у Чикаго 5 вересня 1940 року в сім’ї англійки й болівійця. З юності вирізнялася артистичністю, у 19 років почала виступати в аматорському театрі. У 1964-му отримала перші ролі в кіно в Голлівуді. 1966 року вона дебютувала у фільмі «Фантастична подорож». Найбільшу популярність Ракель Велч принесли участь у фільмах «Мільйон років до нашої ери» і та сама «Фантастична подорож». За роль Констанції Бонасьє у стрічці «Три мушкетери: Підвіски королеви» акторка отримала «Золотий глобус». АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото, Постер до фільму «Мільйон років до нашої ери» У 1970-х роках приваблива зовнішність й слава привели її на обкладинку журналу Playboy. Ракель Велч вважають одним із секс-символів 1970-х років. Вона входить до рейтингу «100 найсексуальніших зірок в історії кіно» за версією журналу Empire та до списку «100 найсексуальніших зірок XX століття» за версією журналу Playboy. Однак попри свій публічний імідж, вона тривалий час говорила про дискомфорт щодо свого тіла, заявивши, що «її не виховували стати секс-символом, та й не в моєму характері бути такою». «Той факт, що я стала одним з них, напевно, найпрекрасніше, найгламурніше та найбільш успішне непорозуміння», — додала вона.