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Понад 900 солдатів, 6 безпілотників та 4 засоби ППО: що втратила Росія за добу

На фото втрати окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 135 010 військових, 6468 бойових бронемашин й 463 реактивні системи залпового вогню

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3255 (+2) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од.
  • артилерійських систем – 2244 (+8) од.
  • РСЗВ – 463 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 232 (+4) од.
  • літаків – 295 (+0) од.
  • гелікоптерів – 285 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6)
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од.
  • спеціальна техніка ‒ 211 (+0)

Остаточні дані уточнюються.

9 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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