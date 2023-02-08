США согласились продать Польше оружия на $10 млрд, в том числе ракеты ATACMS (без права на передачу Украине)

Госдепартамент США одобрил продажу Польше ракет и пусковых установок на общую сумму в 10 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны США.

В частности, Польша получит 18 пусковых установок HIMARS, хорошо знакомых благодаря войне в Украине (Украина с лета получила как минимум 20 единиц), 1559 ракет GMRS (с дальностью до 90 км — их активно применяет и Украина), а также баллистические ракеты ATACMS, запускаемые тем же HIMARS, но с дальностью почти в 300 км. Эти последние Вашингтон передавать Украине отказывается; отмечается, что Польша получит их с условием не передавать третьим странам без согласия США.

Это, однако, если не последняя формальность — остается подписать контракты с производителем.

В последние годы, и особенно с начала большой войны в Украине, Польша начала масштабное перевооружение и наращивание своей армии. Старое вооружение советских образцов она в больших количествах передает Украине.

Так, в мае она запросила у США аж 500 единиц HIMARS; производитель Lockheed Martin ответил, что сможет поставить максимум 200 единиц. Польша также заказала в Южной Корее 288 реактивных пусковых установок Chunmoo. В течение 2022 года Варшава также заказала в США 116 танков Abrams модификации M1A1 Abrams и 250 модификации M1A2.