3 женские куртки, которые можно купить на весну 2023

Экологические материалы, безразмерные фасоны, нежные оттенки — это все о трендах в женской верхней одежде на весну 2023 года. Стильные брендовые куртки вы можете выбрать в каталоге на invogue.ua. Разберемся, какие именно модели попали в списки тенденций на предстоящий теплый сезон.

Широкий бомбер

Одним из трендов будущей весны стали куртки-бомберы. Когда-то давно они относились исключительно к мужскому гардеробу. Сегодня они получили несколько дизайнерских деталей, которые сделали одежду удобной для девушек.

К трендовым деталям относятся:

кожаные и плюшевые вставки;

дополнительный декор из блесток и нашивок;

миниатюрная вышивка на текстильных деталях;

атласные текстуры.

Бомберы можно носить со всей одеждой без исключения. Они хорошо смотрятся с юбками, платьями, брючными костюмами или джинсами.

Джинсовая куртка

Денима много не бывает. Джинсовая куртка — идеальный вариант для повседневности. Модели отличаются новыми фасонами и обдуманной интерпретацией. Джинсовки легко дополняют разные образы. Модными будут модели классического синего оттенка, светло-голубого, серого и черного.

В весенне-летних образах вы можете обратить внимание на укороченные модели. Они сочетаются с платьями, шортами и брюками с высокой талией. Для холодного времени лучше выберите джинсовую отделку с мехом и овчиной.

Стеганая куртка

Стеганая основа верхней одежды — один из актуальных трендов, который уже долгое время остается на модных подиумах. Эта фактура уже стала настолько привычной, что часто ее можно отнести к базовым вещам.

Если вы хотите выделиться или найти необычную модель, тогда обратите внимание на яркие оттенки. В 2023 году актуальными цветами стали розовый, морковный, глубокий голубой.

В образе можно сыграть на контрасте. Выбирайте сумку без лишних узоров и с каркасом. А вот шапка, шарф или другие аксессуары могут быть из грубых тканей. Не забывайте правильно при этом сочетать оттенки, создавая монохром или насыщенный аутфит.