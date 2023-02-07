Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 1600, у країні оголошено семиденну жалобу

Такі дані, як інформує інформаційна агенція Анадолу, повідомив міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа.

За його словами, ще 11 119 людей отримали поранення.

Згідно з даними управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), у десятьох провінціях країни зруйновано 2 834 будівлі.

Влада Туреччини закликала населення не повертатися до будинків через побоювання повторних поштовхів.

Президент Туреччини оголосив у країні загальнонаціональну жалобу на сім днів.

«Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національну жалобу на семи днів. Наші прапори будуть приспущені до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх представництвах нашої країни та за кордоном», — йдеться в розпорядженні Ердогана.

Як повідомив раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, очільник МЗС України Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині. Для цього в українському посольстві вже створили оперативний штаб і залучили можливості генконсульства у Стамбулі та консульства в Анталії. Крім того, дипломати вже взаємодіють із турецькими рятувальними службами.

Станом на 14:46 у МЗС України отримали 24 звернення від людей, які шукали контакти з родичами, котрі проживали в зоні землетрусу. За інформацією посла України в Туреччині Василя Бондаря в етері Еспресо, з частиною з них уже вдалося зв’язатися. Утім на той час із більшістю зв’язку не було через руйнування інфраструктури та відсутність зв’язку в регіонах.

Інформації щодо жертв серед громадян України внаслідок землетрусу не надходило, їхні місця перебування з’ясовують.

Бондар також додав, що оперативний штаб на базі консульства, крім координації зв’язку з громадянами України, займається питанням можливої допомоги. Зокрема мовиться про мобілізацію власних ресурсів, громади, бізнесу та про допомогу постраждалим унаслідок землетрусу.

«Це не обов’язково про наших громадян. Ми зараз думаємо про організацію збору коштів і можливо буде потреба в наданні крові. Це ті нагальні питання, які є в турецькому суспільстві», — наголосив Бондар.

Як повідомляла інформаційна агенція Анадолу, землетрус, що стався о 04:17 за місцевим часом, став найбільшим лихом в історії Туреччини від часу з Ерзінджанського землетрусу 1939 року.