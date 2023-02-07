Ворог зосереджений на наступі по 5 напрямках, — Генштаб

Про це у ранковому зведенні 7 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

ЗСУ уразили райони скупчення росіян та відбили атаки в 10 містах і селах

За минулу добу, 6 лютого, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.

Окупанти облаштували військових шпиталь у психоневрологічному будинку-інтернаті на Херсонщині

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області.

Так, на першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, а цивільних пацієнтів — перевели на інші поверхи.

Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха.

За добу Росія завдала 6 ракетних та 24 авіаційних удари по Україні

Протягом 6 лютого противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Загарбники не полишають обстрілів українських населених пунктів із різного озброєння

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна — Харківської.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовано по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Нескучному Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них — Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон.