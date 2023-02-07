У Сирії внаслідок землетрусу загинули понад 1440 людей

Щонайменше 1,444 людини загинули в понеділок по всій Сирії після руйнівного землетрусу, епіцентр якого був на південному заході Туреччини.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Hurriyet daily news.

На підконтрольних уряду територіях кількість жертв зросла до «1431 поранених і 711 загиблих в провінціях Алеппо, Латакія, Хама, Тартус», повідомило міністерство охорони здоров’я Сирії.

За даними рятувальної групи «Білі каски», щонайменше 733 людини загинули і понад 2100 отримали поранення в утримуваних повстанцями районах на північному заході країни.