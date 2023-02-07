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У Маріуполі пролунали вибухи, у небо піднялася авіація

Маріуполь
У вівторок, 7 січня, в одному з районів тимчасово окупованого Маріуполя пролунало п’ять вибухів, після чого в небо піднялася велика кількість авіації

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що п’ять гучних вибухів пролунали в Приморському районі міста. За його словами, це сталося в районі порту. Саме туди окупанти нещодавно завезли техніку та системи ППО.

Також Андрющенко додав, що після вибухів у небі над Маріуполем з’явилася велика кількість авіації. Водночас проросійські чати «вичищаються зі швидкістю кулі». Також загарбники майже одразу повідомили про роботу ППО.

Подробиці вибуху наразі встановлюють.

7 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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