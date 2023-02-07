У Британії заявили про необхідність розробки довгострокового плану підтримки України

Про це заявив представник опозиційної Лейбористської партії Джон Хілі, передає Reuters.

«Те, що зараз вимагається від британського уряду… це не просто ситуативні оголошення про військову допомогу, а довгостроковий план, який веде нас до 2023 року і далі для військової, дипломатичної, економічної, гуманітарної допомоги, яку ми готові надати Україні», – сказав Хілі.

Напередодні виступу перед аналітичним центром RUSI пізніше у вівторок він закликав уряд дати зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну, що «все буде погіршуватися». Хілі наголосив, що амбіції Москви «не зупиняться на українських кордонах». Він закликав прем’єр-міністра Ріші Сунака прийняти новий підхід до оновлення зовнішньої та оборонної політики.