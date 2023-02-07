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У Британії заявили про необхідність розробки довгострокового плану підтримки України

британія україна
Велика Британія має розробити нову стратегію для збільшення військового виробництва та перегляду закупівель, аби покращити підтримку України у війні проти РФ

Про це заявив представник опозиційної Лейбористської партії Джон Хілі, передає Reuters.

«Те, що зараз вимагається від британського уряду… це не просто ситуативні оголошення про військову допомогу, а довгостроковий план, який веде нас до 2023 року і далі для військової, дипломатичної, економічної, гуманітарної допомоги, яку ми готові надати Україні», – сказав Хілі.

Напередодні виступу перед аналітичним центром RUSI пізніше у вівторок він закликав уряд дати зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну, що «все буде погіршуватися». Хілі наголосив, що амбіції Москви «не зупиняться на українських кордонах». Він закликав прем’єр-міністра Ріші Сунака прийняти новий підхід до оновлення зовнішньої та оборонної політики.

7 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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