У Британії опозиція вимагає від уряду прискоритись з закупівлею Україні зброї

У разі перемоги на наступних виборах у Британії лейбористи намагатимуться перевести оборонні закупівлі на «термінову оперативну основу», щоб допомогти закупити нове озброєння для України і поповнити запаси, виснажені попереднім наданням військової допомоги.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє The Guardian.

Опозиційна партія вважає, що Міністерство оборони занадто довго не закуповувало нові боєприпаси, посилаючись на майже річне очікування узгодження контракту на заміну понад 4000 протитанкових комплексів Nlaw, відправлених до Києва до і на початкових етапах війни.

У своєму виступі у вівторок Джон Хілі, тіньовий міністр оборони, стверджуватиме, що британські оборонні закупівлі є марнотратними і потребують термінового перегляду, щоб підтримати Україну у її війні з Росією.

«Нам необхідно терміново перевести частину нашої оборонної промисловості і закупівель Міністерства оборони на оперативну основу, щоб підтримати Україну в довгостроковій перспективі і поповнити запаси Британії на випадок будь-якого майбутнього конфлікту», — заявить один з лідерів лейбористів, виступаючи перед аудиторією аналітичного центру Rusi.

Заклик лейбористів до переоснащення оборонної промисловості є частиною більш широких зусиль партії, спрямованих на те, щоб підкреслити свою відповідальність за національну безпеку і дистанціюватися від періоду, коли її очолював Джеремі Корбін, який часто критикував західний мілітаризм.

«Наступний уряд успадкує війну в Україні та ширшу агресію Росії. На загальних виборах можуть прийти до влади лейбористи, але не зміниться рішучість Британії у протистоянні російським загрозам, переслідуванні злочинів Путіна і підтримці України», — стверджує Хілі.

Заплановані скорочення в армії повинні бути зупинені, вважає Хілі, і Британія також повинна прагнути стати «провідною європейською країною НАТО», гарантуючи, що вона зможе виконати існуючі зобов’язання щодо захисту союзників від російської агресії.

Британська армія має поступово скоротитися до 72 500 осіб до 2025 року, що є найменшим показником з 1714 року, в рамках програми реального скорочення повсякденних витрат на оборону, запровадженої консерваторами в рамках інтегрованого огляду оборонної і зовнішньої політики 2021 року.

Минулого тижня джерела в оборонному відомстві попередили, що британська армія втрачає свою військову перевагу, повідомивши, що боєприпасів у неї вистачить лише на кілька днів, якщо її покличуть до участі в конфлікті, і що близько 30% сил, обіцяних НАТО в разі надзвичайної ситуації, насправді є резервістами і тому не будуть доступні негайно.