Страны Северной Европы вновь призвали не допускать спортсменов РФ на международные соревнования

Во вторник Олимпийские комитеты стран Северной Европы направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, в котором вновь заявили о своем несогласии с допуском российских и белорусских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях.

Напомним, что в прошлом месяце МОК заявил, что спортсменам из России и Беларуси может быть позволено учувствовать в Олимпийских играх в Париже в следующем году, если они пройдут отборочные соревнования на Азиатских Играх.

«Сейчас не самое подходящее время для рассмотрения вопроса об их возвращении; такова наша позиция», – говорится в письме.

Спортсменам из России и Беларуси, которая оказывает поддержку вторжению Москвы в Украину, было запрещено участвовать во многих международных соревнованиях, и организаторы Олимпиады в Париже 2024 года заявили, что они будут следовать решению МОК о том, кому разрешено участвовать в Играх.

В совместном заявлении Олимпийских комитетов, Паралимпийских комитетов и спортивных конфедераций стран Северной Европы, опубликованном во вторник, говорится, что они твердо выступают против того, чтобы российским и белорусским спортсменам и официальным лицам разрешалось участвовать в международных спортивных соревнованиях.

«Мы, Олимпийские и Паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации стран Северной Европы, пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу твердую поддержку украинского народа и требование мира», – говорится в заявлении.

На прошлой неделе Латвия, Литва, Эстония и Польша призвали международные спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх и других соревнованиях, пока продолжается война в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допуск России к участию в Играх в Париже в 2024 году был бы равносилен демонстрации того, что «террор в какой-то мере приемлем».