Швейцарія наближається до змін у політиці нейтралітету щодо реекспорту зброї Україні – Reuters

Джерело: #Букви

Відповідно до закону, покупці швейцарської зброї не можуть реекспортувати її, і це обмеження, за словами деяких представників збройової промисловості країни, тепер завдає шкоди торгівлі.

Заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі перекази до Києва тим часом стають дедалі голоснішими на тлі посилення російського наступу, і два парламентські комітети з безпеки рекомендували відповідно пом’якшити правила.