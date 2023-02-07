Швейцарія наближається до змін у політиці нейтралітету щодо реекспорту зброї Україні – Reuters

Швейцарія близька до того, щоб порушити багатовікову традицію нейтральної держави, оскільки проукраїнські зміни у суспільному та політичному настроях тиснуть на уряд, щоб скасувати заборону на реекспорт швейцарської зброї до зон бойових дій.
Джерело: #Букви
Відповідно до закону, покупці швейцарської зброї не можуть реекспортувати її, і це обмеження, за словами деяких представників збройової промисловості країни, тепер завдає шкоди торгівлі.
Заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі перекази до Києва тим часом стають дедалі голоснішими на тлі посилення російського наступу, і два парламентські комітети з безпеки рекомендували відповідно пом’якшити правила.
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