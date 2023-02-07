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Швейцарія наближається до змін у політиці нейтралітету щодо реекспорту зброї Україні – Reuters

Швейцарія наближається до змін у політиці нейтралітету щодо реекспорту зброї Україні – Reuters
Швейцарія близька до того, щоб порушити багатовікову традицію нейтральної держави, оскільки проукраїнські зміни у суспільному та політичному настроях тиснуть на уряд, щоб скасувати заборону на реекспорт швейцарської зброї до зон бойових дій.

Джерело: #Букви

Відповідно до закону, покупці швейцарської зброї не можуть реекспортувати її, і це обмеження, за словами деяких представників збройової промисловості країни, тепер завдає шкоди торгівлі.

Заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі перекази до Києва тим часом стають дедалі голоснішими на тлі посилення російського наступу, і два парламентські комітети з безпеки рекомендували відповідно пом’якшити правила.

7 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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