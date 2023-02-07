Росія втратила за добу в Україні 1030 солдатів, 14 танків та 28 бойових бронемашин

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 133 190 (+1030) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3245 (+14) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од.
- артилерійських систем – 2232 (+1) од.
- РСЗВ – 461 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 227 (+0) од.
- літаків – 294 (+0) од.
- гелікоптерів – 284 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0)
- крилатих ракет ‒ 796 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од.
- спеціальної техніки ‒ 208 (+5)
Остаточні дані уточнюються.
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