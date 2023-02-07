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Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 1600, у країні оголошено семиденну жалобу » Росія втратила за добу в Україні 1030 солдатів, 14 танків та 28 бойових бронемашин Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 133 190 військових, 3245 танків, 2232 артсистеми Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 133 190 (+1030) осіб ліквідовано

танків ‒ 3245 (+14) од.

бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од.

артилерійських систем – 2232 (+1) од.

РСЗВ – 461 (+0) од.

засобів ППО ‒ 227 (+0) од.

літаків – 294 (+0) од.

гелікоптерів – 284 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0)

крилатих ракет ‒ 796 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од.

спеціальної техніки ‒ 208 (+5) Остаточні дані уточнюються.