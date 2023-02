History of the World Part 2 — Мел Брукс повертається Брянську область РФ атакував безпілотник » Росія поспішає розпочати новий наступ до того, як Україна отримає західну допомогу – ISW На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія поспішає провести новий наступ на Україну до того, як Київ отримає західну допомогу та до початку сльотавого весняного сезону. Українські посадовці оцінюють, що війська РФ розпочнуть новий наступ на сході України у середині чи наприкінці лютого. Зокрема глава Міноборони України Олексій Резніков нещодавно заявив, що ЗСУ очікують на новий російський наступ приблизно 24 лютого – у річницю повномасштабної війни. Резніков також уточнив, що українські військові не спостерігали формування російських наступальних угруповань на Харківському та Чернігівському напрямках чи Білорусі. Своєю чергою речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська, найімовірніше, зосереджені на наступальних діях на сході, а не на півдні України У коментарі Financial Times неназваний радник українських військових заявив, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів (до 15 лютого), що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська продовжують перекидати резерви в Луганську область для ударів після 15 лютого. Водночас у Росії дехто скептично ставиться до здатності РФ здійснити успішний наступ у лютому. Зокрема один з російських мілблогерів, пов’язаний з ПВК “Вагнер”, зазначив, що глава російського генштабу та командуючий військами РФ в Україні Валерій Герасимов має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабну наступальну операцію в Україні, перш ніж її буде абсолютно неможливо виконати. Схожої думки дотримується ексглава так званого “міноборони ДНР”, терорист Ігор Гіркін (Стрєлков). За його словами, новий російський наступ буде провальним, якщо РФ не мобілізує більше сил, промисловості та економіки. Він стверджував, що атака без такої мобілізації незабаром досягне кульмінації. “Обидва спостереження свідчать, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та сльотавого весняного сезону в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року”, – наголосили аналітики ISW.