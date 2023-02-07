Очільник Донецької обласної військової адміністрації припустив імовірність відходу ЗСУ від Бахмута

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко припустив імовірність відходу ЗСУ від Бахмута задля збереження життів особового складу

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося», — заявив Кириленко на прохання прокоментувати ймовірність відходу ЗСУ від Бахмута.

Чиновник наголосив, що життя захисників є одним із пріоритетів, тому тримати місто під контролем ціною людських життів ніхто не буде.

«Ми розуміємо, що життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників як гарматне м’ясо ніхто не буде. Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоби його наступальний пил був загашений», — сказав Кириленко.