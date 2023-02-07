Модульные дома — отличный способ построить дом

Примером модульного дома является сборный фрагмент здания, который возводится на заводе из СИП-панелей как отдельная конструкция, со своими стенами, перегородками, поломкой и крышей, в результате чего получается модульный дом в целом. Как следует из названия, дом из сэндвич-панелей представляет собой быстровозводимый модульный дом, в котором выделяются сборные возможности, значительные возможности на строительной площадке в единую видимость. Больше вариантов модульных домов на сайте https://www.vagondom.com.ua/ru.

Модульные дома — отличный способ построить дом

Есть много признаков того, что модульные деревянные дома должны быть гордыми обладателями звания сборных домов. В связи с отсутствием процесса строительства или монтажа, который заказчик все время совершенно не видит, предоставляется возможность получить такую ​​честь.

Как следует из названия, модульные деревянные дома используются в совокупности между собой модульных зданий (как правило, до 20 квадратных метров), собранных на заводе и доставленных на строительную площадку в полностью готовом виде с внутренней отделкой «под ключ» в готовом к эксплуатации. За короткий промежуток времени между выбранным модулем и его доставкой на строительную площадку процесс не исчезает больше нескольких дней.

Модульное строительство можно сравнить с приближающимся строительством SIP-домов с точки зрения материалов, которые использовались для его строительства. Из-за этого преимущества в последние несколько лет он очень популярен в Украине.

Мы собираем дом с использованием основных мер по энергосбережению и материалам, мы оцениваем энергоэффективность на уровне пассивного дома.

В этом случае процесс строительства практически незаметен для заказчика – он является сборным; инвестиции очень быстрые, так как от момента оплаты до доставки требуется всего несколько дней;

Модульный дом по проекту известного архитектора также можно приобрести на складе – несколько самых популярных модулей уже готовы к установке на складе;

Помимо большого выбора готовых проектов, у нас есть несколько современных модулей домов, полностью выполненных с внутренней отделкой под ключ;

За каждую дополнительную плату не требуется дополнительная плата — это фиксированная цена;

Варианты внутренней отделки – для каждого доступно множество вариантов внутренней отделки;

Индивидуальный проект модульного дома может быть разработан и изготовлен по проекту модульного дома.

Возможна установка модуля модульного дома на винтовые сваи, бетонные сваи или сварной металлический каркас без каких-либо специальных керамических фундаментов; не требует американского фундамента. Модульные дома позволяют спроектировать жилое пространство в соответствии с вашими требованиями к среде, в которой вам будет удобно работать и отдыхать.