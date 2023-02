Рада призначила Малюка головою СБУ History of the World Part 2 — Мел Брукс повертається » Кремль наказав перевірити і модернізувати бомбосховища по всій Росії Російська влада на фоні війни в Україні наказала проінспектувати та відремонтувати бомбосховища по всій країні, перевірки проходять навіть у найвіддаленіших регіонах РФ — видання The Moscow Times з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників РФ

За даними видання, на офіційному порталі закупівель Zakupki опубліковано сотні державних тендерів на модернізацію бомбосховищ у регіонах по всій країні. Закупівлі включають ремонт вентиляції, гідроізоляцію, заміну дверей, встановлення повітряних фільтрів та освітлення. В одному з прикладів, у листопаді 2022 року було оголошено тендер на 3,8 мільйона рублів (54 100 доларів) на гідроізоляційні роботи в бомбосховищі в Самарській області. За словами російського чиновника, рішення про перевірку мережі бомбосховищ було прийнято урядом ще навесні 2022 року, а команду провести масштабну перевірку і навести лад дали МНС, Міноборони та інші цивільні міністерства. Такі дії пояснюють тим, що бойові дії в Україні уже торкаються і віддалених регіонів Росії.