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History of the World Part 2 — Мел Брукс повертається

Камраден! Сьогодні важлива об’ява з рубрики «Катрусин кінозал». І трошки про мого героя.
Я хочу бути таким!!!
Більше 40 років тому Мел Брукс зняв «Всесвітню історію» — класний фільм, чудовий стиль. Дивився кілька разів, але анонсована друга частина не була знята з різних причини.
І тут 96-річний дядько учворив…Та став співпродюсером нової частини.
Зустрічайте на стрімінгу Hulu другу частину «History Of The World Part2» у вигляді чотирьох серій, як я зрозумів.
Нас чекають неймовірні пригоди. Оцінити їх можна буде після 6 березня.
Дядька Мела поважаю «безумно» — як людину, та як митця. Особливо люблю «Молодого Франкенштейна», «Продюсерів» та «Сяючі сідла».
Мелвін Джеймс Камінскі народився в Брукліні в сім’ї німецьких євреїв. Під час війни був сапером, висаджувався у Франції, та приймав участь в битві під Арденнами.
З 16 років працював в бродячих оркестрах та стендап-коміком.
А взагалі прочитайте його біографію на англомовній Вікіпедіїї — дуже раджу.
Він відкрів дорогу в Голлівуд таким режисерам як Девід Лінч та Девід Корненберг наприклад.
Ну й головне — в 96 років Мел Брукс в повній памяті, все ще прикольний та має наповнене життя.
Будьте як Мел Брукс, підійдіть до своєї соточки з тверезою головою, наповненою гумором та впевненістю. А ще він вже 60 років закоханий як в перший день.

«Я досить світська людина. Я переважно єврей. Але я думаю, що я єврей зовсім не через єврейську релігію. Я думаю, що це стосунки з людьми та гордість, яка в мене є. Гордість за свій народ.»

Ваш Мелвін Джеймс Камінскі

Віталій Рождаєв

7 февраля, 2023 | Tags: , | Category: Видео, Кино, Новости

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