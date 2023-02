Кремль наказав перевірити і модернізувати бомбосховища по всій Росії Росія поспішає розпочати новий наступ до того, як Україна отримає західну допомогу – ISW » History of the World Part 2 — Мел Брукс повертається Камраден! Сьогодні важлива об’ява з рубрики «Катрусин кінозал». І трошки про мого героя. Я хочу бути таким!!! Більше 40 років тому Мел Брукс зняв «Всесвітню історію» — класний фільм, чудовий стиль. Дивився кілька разів, але анонсована друга частина не була знята з різних причини. І тут 96-річний дядько учворив…Та став співпродюсером нової частини.

Зустрічайте на стрімінгу Hulu другу частину «History Of The World Part2» у вигляді чотирьох серій, як я зрозумів. Нас чекають неймовірні пригоди. Оцінити їх можна буде після 6 березня. Дядька Мела поважаю «безумно» — як людину, та як митця. Особливо люблю «Молодого Франкенштейна», «Продюсерів» та «Сяючі сідла». Мелвін Джеймс Камінскі народився в Брукліні в сім’ї німецьких євреїв. Під час війни був сапером, висаджувався у Франції, та приймав участь в битві під Арденнами. З 16 років працював в бродячих оркестрах та стендап-коміком. А взагалі прочитайте його біографію на англомовній Вікіпедіїї — дуже раджу. Він відкрів дорогу в Голлівуд таким режисерам як Девід Лінч та Девід Корненберг наприклад. Ну й головне — в 96 років Мел Брукс в повній памяті, все ще прикольний та має наповнене життя. Будьте як Мел Брукс, підійдіть до своєї соточки з тверезою головою, наповненою гумором та впевненістю. А ще він вже 60 років закоханий як в перший день. «Я досить світська людина. Я переважно єврей. Але я думаю, що я єврей зовсім не через єврейську релігію. Я думаю, що це стосунки з людьми та гордість, яка в мене є. Гордість за свій народ.» Ваш Мелвін Джеймс Камінскі A sequel 40 years in the making, Mel Brooks’ History of the World PART II 🌍 A four night event, streaming March 6 on Hulu #HistoryOfTheWorldPart2 pic.twitter.com/8CmcFcvAkj — Mel Brooks (@MelBrooks) February 6, 2023 Віталій Рождаєв