History of the World Part 2 — Мел Брукс повертається

Камраден! Сьогодні важлива об’ява з рубрики «Катрусин кінозал». І трошки про мого героя.

Я хочу бути таким!!!

Більше 40 років тому Мел Брукс зняв «Всесвітню історію» — класний фільм, чудовий стиль. Дивився кілька разів, але анонсована друга частина не була знята з різних причини.

І тут 96-річний дядько учворив…Та став співпродюсером нової частини.



Зустрічайте на стрімінгу Hulu другу частину «History Of The World Part2» у вигляді чотирьох серій, як я зрозумів.

Нас чекають неймовірні пригоди. Оцінити їх можна буде після 6 березня.

Дядька Мела поважаю «безумно» — як людину, та як митця. Особливо люблю «Молодого Франкенштейна», «Продюсерів» та «Сяючі сідла».

Мелвін Джеймс Камінскі народився в Брукліні в сім’ї німецьких євреїв. Під час війни був сапером, висаджувався у Франції, та приймав участь в битві під Арденнами.

З 16 років працював в бродячих оркестрах та стендап-коміком.

А взагалі прочитайте його біографію на англомовній Вікіпедіїї — дуже раджу.

Він відкрів дорогу в Голлівуд таким режисерам як Девід Лінч та Девід Корненберг наприклад.

Ну й головне — в 96 років Мел Брукс в повній памяті, все ще прикольний та має наповнене життя.

Будьте як Мел Брукс, підійдіть до своєї соточки з тверезою головою, наповненою гумором та впевненістю. А ще він вже 60 років закоханий як в перший день.