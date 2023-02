«Лучше «волчий билет», но живой» — Срочник-дезертир из рф получил убежище в Латвии Зеленского пригласили на саммит лидеров ЕС » Эксперты RUSI: Россия не в состоянии создавать оружейные платформы без западной микроэлектроники В 27 типах «российского» вооружения, применяемого в Украине, было обнаружено более 450 электронных компонентов западного производства Прошло полгода с тех пор, как Британский Королевский институт объединенных служб (Royal United Services Institute, RUSI), старейший аналитический центр в области обороны и безопасности, основанный в 1831 году, впервые опубликовал доклад о содержании электронных компонентов российского вооружения, применяемого в Украине. Русская служба «Голоса Америки» написала об этом 11 августа 2022 года. Название доклада по-русски звучит не просто точно, но и язвительно, намекая на неумелое имитирование отсутствующих достоинств: «Спасательный круг из силикона: западная электроника в сердце российской военной машины» (Silicon Lifeline: Western Electronics At The Heart Of Russia’s War Machine). В январе – феврале 2023 года основные авторы доклада посетили столицу США и встретились с аудиторией на площадке вашингтонского центра Вудро Вилсона (Wilson Center). Джеймс Бирн (James Byrne), директор отдела разведки и анализа RUSI, исследования которого сосредоточены на незаконных сетях закупок в Северной Корее, а также на деятельности России на Крайнем Севере; Гэри Сомервилл (Gary Somerville), научный сотрудник отдела разведки и анализа RUSI, специалист по использованию методологии открытых источников и отслеживанию попыток уклонения от санкций, и Джек Уотлинг (Jack Watling), эксперт Институт Кеннана при центре Вудро Вилсона, старший научный сотрудник RUSI, специалист по оперативному анализу современных конфликтов и военных действий на суше – рассказали о своей продолжающейся работе в Украине. Выводы их доклада прозвучали сенсационно: в российском вооружении, применяемом на Украине, инженерами обнаружено почти пять сотен ключевых электронных компонентов иностранного производства, выпущенных компаниями США, Евросоюза и Азии. Первоначально анализировалось захваченное российское вооружение и его останки, оказавшееся на украинской территории с начала вторжения по май 2022 года: 27 типов – начиная от крылатых ракет и заканчивая системами ПВО. «Мы не просто провели каталогизацию всех этих элементов на местах: мы смогли отследить их происхождение и проработать цепочки поставок, изучить технологию и в итоге рассказать, как россияне получают эти компоненты, используют их и что это означает, – говорит Джеймс Бирн. – Однако теперь у нас накопился огромный объем данных начиная с прошлого лета и по настоящее время, который мы обрабатываем». Джеймс Бирн вспоминает, как в апреле 2022 года, когда «будущая траектория конфликта была еще не столь определённа», он с сотрудниками впервые приехал в Украину. «В тот день ранним утром был ракетный налет, выли сирены воздушной тревоги… После завтрака к нам в комнату вошел украинский военный с сумкой и вынул оттуда большую металлическую коробку: там были буферы обмена данными, которые являлись частью компьютерной системы российской ракеты 9М727 (один из боеприпасов комплекса «Искандер-K»). По мере того, как мы разбирали то, что попало к нам в руки, мы поняли, что чипы, произведенные в США, составляли очень значительную часть электроники этой ракеты». Согласно данным открытых источников, ракета 9М727 может маневрировать перед ударом по цели на высоте 5 – 7 метров с ускорениями до 20 – 30 G, а её скорость при спуске с баллистического участка траектории может достигать 5 — 6 MACH (скоростей звука). По видимому российская сторона намеренно занижает данные о дальности изделия (якобы до 500 км), чтобы уложить её в рамки договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности. США считают, что Россия нарушила условия этого договора. Ракета весит 3.8 тонны при длине 7.3 метра и диаметре почти метр, боевая часть – 480 килограммов. Она содержит традиционную инерциальную (основанную на гироскопах) систему наведения – и тогда так называемое «круговое вероятное отклонение» при указанной дальности составляет 30−70 метров. Но если установить блок наведения на финальном этапе полёта по GLONASS (российский аналог спутниковой навигации GPS), то точность составит уже 5−7 метров – почти как у американских аналогов. Этот высокоточный блок Россия не в состоянии изготовить самостоятельно: использовались детали американских компаний Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc, а также Cypress Semiconductor, которая принадлежит немецкой Infineon Technologies AG – показало расследование RUSI. Низкая точность российских ракет и снарядов уже стала притчей во языцех. «Новая» реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» позиционируется россиянами, как «высокоточная»: её боеприпасы имеют не только инерциальное, но и спутниковое наведение через GLONASS – по образцу высокоточных американских систем HIMARS. Стреляет «Торнадо» 300-милимитровой управляемой ракетой 9М549 с заявленной дальностью полета 120 километров и точностью 7 — 15 метров. Да, «на борту имеется сложный вычислительный блок, а также трехосный волоконно-оптический гироскоп и блок обработки спутниковых навигационных сигналов, что позволяет корректировать курс боеприпаса в полете, обеспечивая большую точность на больших дальностях – соглашаются авторы британского доклада. – Однако гироскоп ракеты содержит программируемую в полевых условиях матрицу (FPGA) производства Altera Corporation, а блоки обработки спутниковых навигационных сигналов – основаны на высокоскоростных модулях статической оперативной памяти (SRAM) производства Cypress Semiconductor». «По мере работы в Украине мы стали обнаруживать западные микросхемы повсюду, – продолжает свой рассказ британский эксперт. – И не важно, разбирали ли мы «самые передовые и новейшие» российские радиостанции с системой шифрования или системы наведения для ракет большой дальности, как баллистических, так и крылатых, или радары от систем ПВО. Мы пытались выяснить, каким путём важные компоненты западного производства попадали в Россию минуя экспортный контроль, и как это предотвратить». «Русские десятилетиями проводили объёмные исследования по созданию этих современных оружейных платформ! – восклицает эксперт. – И что же? Теперь у нас есть не только проблема, но и возможность перекрыть поток поставок, чтобы лишить русских возможности перевооружения: они понесли огромные потери и для их восполнения им нужно сегодня закупать электронику в огромных масштабах». Отставание СССР/России в технологиях – не новость. «С 1940-х – 1950-х годов русские спецслужбы охотятся за западными технологиями в надежде ускорить развитие собственного ВПК, – считает Гэри Сомервилл. – Например, в 1960-х у них был свой агент во французском офисе Texas Instruments». Отдельный раздел доклада посвящён увлекательным примерам из шпионского прошлого Советов. Однако отставание так и не было ликвидировано. В итоге сегодня Россия закупает некоторые вооружения в третьем мире. После выхода первого доклада его авторы вернулись в Киев в октябре: «И первое, что мы увидели, – рассказывает Джеймс Бирн, – это обломки иранских дронов HESA Shahed 136, который сбили буквально на наших глазах. Излишне говорить, что мы опять нашли внутри большое количество критически важной электроники, произведенной в основном в США и контролируемой экспортным контролем». По данным исследователей, из 450 микросхем, попавших в доклад, по крайней мере, 318 произведены в США и по крайней мере 81 из них – подпадают под ограничения экспортного контроля – то есть приобретены нелегально (остальные порой применяются и в бытовых приборах, например, в микроволновках, но всё равно не имеют российских аналогов и закупаются обходным путём). Также обнаружены детали производства Великобритании, Германии, Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Нидерландов – стран, введших против агрессора жёсткие санкции. «Никакие западные компоненты не попадают в российский ВПК напрямую от производителей, – объясняет Гэри Сомервилл. – За много лет русские, построили сложную инфраструктуру в разных странах мира, имеют подставных людей и компании, которые выходят на дистрибьюторов. Перевалка осуществляется через Гонконг (ключевой хаб), но в последнее время Турция также стала крупным транзитным узлом. Таким образом, это не просто вопрос экспортного контроля: это проблема для контрразведки», – заключает эксперт. По оценке Сомервилла, Россия вступила в войну примерно с девятьюстами ракетами для комплекса «Искандер». На сегодняшний момент в запасе осталось немногим более сотни. Россия в состоянии производить в месяц шесть ракет, но для них требуются западные микросхемы. Если инженеры находят доступный источник похожих чипов у другого производителя – «у них уходит около трёх месяцев на перепроектирование и возобновление производства… Ради их доставки агенты спецслужб РФ открывают через подставных лиц десятки форм ежедневно, подкупают бизнесменов…» Таким образом, борьба с нелегальными поставками западных схем в Россию – это не разовое мероприятие, считают эксперты: это еще один постоянный фронт, и любой успех на нём может спасти жизни в Украине и приблизить победу. Война в Украине «быстро приводит к деградации российских вооруженных сил… Военная мощь России поддерживается силиконовым «спасательным кругом», который проходит от США через Великобританию, Нидерланды, Германию, Швейцарию и Францию до Тайваня, Южной Кореи и Японии, – выносят свой приговор авторы британского доклада. – Без этого спасательного круга российские военные будут обречены использовать все более устаревающие технологии, не имея средств для обеспечения точности и эффективности на поле боя». Украинская война также радикально изменит будущий мировой рынок оружия, считают эксперты, – минимум по двум причинам. Во-первых, вряд ли кто захочет покупать вооружения, которые оказались менее эффективными и не обеспечили победы. А во-вторых, Россия, скорее всего окажется неспособной поддерживать запасными частями уже проданные оружейные комплексы. Россия всё больше будет попадать в технологическую зависимость. И уже не только к западным поставщикам, но к таким странам, как Иран, Китай – считают британские эксперты. Видимо, в России это в какой-то степени понимают, поэтому, по данным авторов доклада, с осторожностью относятся к замещению западных микросхем китайскими. Причин две: первая – в недостаточно высоких технических показателях китайской электроники, вторая состоит в недоверии и нежелании попасть в зависимость, а третья, замечают эксперты, состоит в том, что китайские компании из опасения западных санкций не делают явных предложений поставок российской стороне. «Со временем это может измениться, – считают авторы доклада, – Но в данный момент есть чипы, которые производятся в США, используются во всех упомянутых российских системах, им нет замены на рынке от других поставщиков, и нет возможности производить внутри России. Совсем нет».