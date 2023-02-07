Американские сенаторы запросили у Цукерберга информацию о доступе российских разработчиков к данным пользователей Facebook

Двое американских сенаторов обратились к основателю Facebook Марку Цукербергу с письмом с вопросами о доступе российских разработчиков к потенциально конфиденциальной информации пользователей сервиса. Сотрудники социальной сети знали, что данные могут быть использованы для шпионажа, утверждается в обращении.

Текст письма, подписанного демократом Марком Уорнером и республиканцем Марко Рубио, цитируется в сообщениях их офисов. В нём говорится о событиях 2018 года. Тогда социальная сеть рассказала о передаче части персональных данных пользователей производителям электроники в Китае.

Сенаторы заявляют, что эта информация могла быть доступна разработчикам программного обеспечения из стран повышенного риска, в частности, Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Доступ к данным, говорится в обращении, получили 92000 разработчиков из Китая и 42000 разработчиков из России. Сенаторы спросили у Цукерберга, смогла ли его компания идентифицировать этих разработчиков, связаться с ними и выяснить, какую информацию они могли собрать.

Документы, на которые ссылаются сенаторы, были опубликованы в рамках продолжающегося судебного разбирательства против социальной сети, связанного с небрежным обращением с личными данными после разоблачений в отношении компании Cambridge Analytica.

Как напоминает Голос Америки, в 2018 году стало известно, что Facebook оставил доступ к ключевым интерфейсам разработчикам из китайских компаний-производителей сетевого оборудования, таких как Huawei, OPPO и TCL.

В результате китайские компании получили доступ к обширной информации о пользователях соцсети включая данные профиля, идентификаторы пользователей, их фотографии и даже личные сообщения.