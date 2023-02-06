Украинские военные приехали в Британию учиться управлять AS90 » Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 1014, понад 7000 постраждалих Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Туреччині зросла до 1014, понад 7000 людей отримали поранення. Про це повідомляє CNN Turk, пише «Європейська правда». За офіційною інформацією турецької влади, на даний момент 191 загиблий в Кахраманмараші, 200 в Газіантепі, 27 в Шанлиурфі, 41 в Діярбакирі, 43 в Адані, 20 в Адиямані, 131 в Османіє та Хатаї. 7003 людей отримали поранення в Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Адані, Адиямані, Малатії, Османіє, Хатаї та Кілісі.