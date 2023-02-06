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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 1014, понад 7000 постраждалих

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Туреччині зросла до 1014, понад 7000 людей отримали поранення.

Про це повідомляє CNN Turk, пише «Європейська правда».

За офіційною інформацією турецької влади, на даний момент 191 загиблий в Кахраманмараші, 200 в Газіантепі, 27 в Шанлиурфі, 41 в Діярбакирі, 43 в Адані, 20 в Адиямані, 131 в Османіє та Хатаї.

7003 людей отримали поранення в Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Адані, Адиямані, Малатії, Османіє, Хатаї та Кілісі.

6 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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