Зеленский может приехать на саммит ЕС в Брюссель

Евросоюз готовится к визиту Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе на этой неделе, сообщили FT источники, знакомые с планами украинского президента. По их данным, поездка однако еще может быть сорвана из-за опасений, связанных с обеспечением безопасности Зеленского.

Если украинский президент сможет приехать для выступления на специальной сессии Европейского парламента, это будет его второй выезд за пределы Украины с момента начала войны почти год назад.

Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза и настаивает на ускоренном вступлении в блок. Европейские страны также стали крупнейшими поставщиками оружия в Украину после США.

В прошлом месяце ЕС начал предоставлять стране пакет макрофинансовой помощи на 18 млрд евро, пишет FT.

На прошлой неделе украинский лидер принимал в Киеве Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейской комиссии, и Шарля Мишеля, главу Европейского совета.

«Честно говоря, если я куда-то поеду, то есть большие риски. Это правда», — сказал Зеленский журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Единственным зарубежным визитом украинского президента с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года была декабрьская поездка в Вашингтон, где он провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил на заседании Конгресса.