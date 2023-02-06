Зеленский может приехать на саммит ЕС в Брюссель Росія може розпочати новий наступ на Луганщині після 15 лютого » В Середземному морі вперше в історії на відео зафіксовано справжнє цунамі В наслідок серії землетрусів в Сірії та Турції 6 лютого в Середземному морі вперше в історії зафіксовано потужє цунамі Ще й цунамі вдогонку. 😐 pic.twitter.com/lWiuctpfI4 — Цин 🌐 (@PesdukMuhtar) February 6, 2023 6 лютого на південному сході Туреччини та водночас на території Сирії стався потужний землетрус. Як пізніше заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Станом на 12:30 за Києвом, загиблими в обох країнах вважаються понад 1200 людей, поранено 5 385. Вдень у Туреччині стався ще один землетрус магнітудою 7,8 балів, а потім ще один магнітудою 5,7. Поштовхи відчувалися в Іраку та Ірані, а також в ОАЕ, Туреччині і Ізраїлі.