 
«  
  »

В Середземному морі вперше в історії на відео зафіксовано справжнє цунамі

В наслідок серії землетрусів в Сірії та Турції 6 лютого в Середземному морі вперше в історії  зафіксовано потужє цунамі

6 лютого на південному сході Туреччини та водночас на території Сирії стався потужний землетрус. Як пізніше заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Станом на 12:30 за Києвом, загиблими в обох країнах вважаються понад 1200 людей, поранено 5 385. Вдень у Туреччині стався ще один землетрус магнітудою 7,8 балів, а потім ще один магнітудою 5,7. Поштовхи відчувалися в Іраку та Ірані, а також в ОАЕ, Туреччині і Ізраїлі.

6 февраля, 2023 | Category: Видео, Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  