 
«  
  »

В ОК «Південь» — Росія не запускає по України «шахеди»

дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росія не запускає по Україні дрони-камікадзе Shahed-136 через штормову погоду. Власне, через негоду вона завела ракетоносії в Чорному морі в пункти базування

Про це «24 каналу» сказала речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, у Чорному морі фіксують шторм потужністю 5-6 балів, а такі погодні умови дуже критичні для мореплавства та навігації кораблів.

«Одне з суден забезпечення залишилося на бойовому чергуванні для спостереження за надводною ситуацією. Та й воно вирушило у напрямку до пункту базування. Скоріше за все, також буде укриватися у бухтах через потужну штормову погоду», — сказала Гуменюк.

«Також через таку погоду ворог навряд чи може застосувати дрони-камікадзе, оскільки сила вітру дуже потужна», – додала вона.

6 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  