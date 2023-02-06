В ОК «Південь» — Росія не запускає по України «шахеди»

Про це «24 каналу» сказала речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, у Чорному морі фіксують шторм потужністю 5-6 балів, а такі погодні умови дуже критичні для мореплавства та навігації кораблів.

«Одне з суден забезпечення залишилося на бойовому чергуванні для спостереження за надводною ситуацією. Та й воно вирушило у напрямку до пункту базування. Скоріше за все, також буде укриватися у бухтах через потужну штормову погоду», — сказала Гуменюк.

«Також через таку погоду ворог навряд чи може застосувати дрони-камікадзе, оскільки сила вітру дуже потужна», – додала вона.