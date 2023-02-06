Украинские военные приехали в Британию учиться управлять AS90

В Великобританию прибыли украинские военнослужащие для прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS90.

«Приветствуем украинских военнослужащих, которые прибыли на этих выходных в Великобританию, чтобы освоить AS90», — отмечается в сообщении британского Минобороны в «Твиттере».

15 января было объявлено, что Великобритания направит в Украину 14 танков Challenger 2, чтобы помочь противостоять российскому вторжению. Тогда британские власти сообщили, что это произойдет в «ближайшие недели». Тогда же Британия пообещала направить Украине около 30 тяжелых самоходных артиллерийских установок AS-90.

«В ближайшие дни Великобритания начнет обучение использованию танков и артиллерийских орудий в рамках масштабной программы, в ходе которой за последние шесть месяцев в Британии прошли обучение тысячи украинских военнослужащих», — говорилось тогда в пресс-релизе британского правительства.