Українці подали понад 7000 заявок на вступ до лав «Гвардії наступу»

Про це у telegram поінформувала пресслужба «Гвардії наступу».

«Заявки у бригади «Гвардії наступу» станом на ранок 6-го лютого: у ЦНАПи всього надійшло 3738 (за добу — 191) звернень. Було подано 627 заявок (20 за добу). З них 348 (за добу 11) у Нацполіцію (бригада «Лють»); 134 (за добу 4) у ДПСУ («Сталевий кордон») та 145 (за добу 5) у бригади НГУ», — зазначається у повідомленні.

Окрім цього, зазначається також, що через сайт storm.mvs.gov.ua було подано 6130 анкет (за добу 1604). Відповідно до оприлюднених даних, загалом було подано 1616 заявок у Нацполіцію (за добу 411), 967 у Державну прикордонну службу України (за добу 274) та 3547 — у Національну гвардію України (за добу 919).

Також повідомляється, що у «Гвардії наступу» поінформували, що гаряча лінія загалом прийняла 1428 дзвінків (за добу 431). З них 452 заявок лишили у Нацполіцію (за добу 115), 416 — у ДПСУ (за добу 101) та 560 — у НГУ (за добу 215).