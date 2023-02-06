Правила безопасной игры в казино Бухгалтерський супровід — де краще замовити » Україна з партнерами пропонує три моделі трибуналу для Росії Україна і країни-партнери розробили три моделі заснування й роботи Спеціального трибуналу по злочину російської агресії. Про це повідомив заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов. До можливих моделей заснування і роботи належать: Створення Спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із прийняттям відповідної резолюції Генасамблеї.

Створення Трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.

Створення Спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто буде частиною судової системи України), із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження в Європі, міжнародна підтримка). Смирнов пояснив, що перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретних міжнародних злочинцях. Натомість третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки агресії до рівня “міждержавного конфлікту”