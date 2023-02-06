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Україна з партнерами пропонує три моделі трибуналу для Росії

Україна і країни-партнери розробили три моделі заснування й роботи Спеціального трибуналу по злочину російської агресії.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов.

До можливих моделей заснування і роботи належать:

  • Створення Спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із прийняттям відповідної резолюції Генасамблеї.
  • Створення Трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.
  • Створення Спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто буде частиною судової системи України), із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження в Європі, міжнародна підтримка).

Смирнов пояснив, що перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретних міжнародних злочинцях. Натомість третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки агресії до рівня “міждержавного конфлікту”

6 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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