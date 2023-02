У Туреччині стався другий за день потужний землетрус Что такое Плей Фортуна » У США показали, як виробляють артилерійські снаряди для України – NYT Журналісти американської газети The New York Times відвідали заводи міноборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси. Для цього вони отримали дозвіл від Пентагону. У виданні зазначають, що більшість з виготовлених там снарядів відправляють до України. Представники газети побували на заводі у Скрентоні штату Пенсильванія, де виготовляють корпуси боєприпасів, а також відвідали фабрику в Міддлтауні, штат Айова, – там готові корпуси снарядів наповнюють вибуховою речовиною та пакують для відправлення. Завод у північно-східній частині Пенсільванії у Скрантоні вперше почав виготовляти сталеві корпуси для снарядів іще на початку 1950-х років для війни в Кореї. Сталь прибуває на завод у вигляді брусків завдовжки більше шести метрів і вагою більше 900 кілограмів кожен. Потім автоматизовані пилки розрізають їх на шматки, які називаються заготовками. Початкові етапи виробництва корпусів артилерійських снарядів в США. Зображення: The New York Times Далі роботизованана техніка швидко подає заготовки в піч, що працює на природному газі. Там вони лежать трохи більше години і нагріваються до 2000 градусів. Після цього розжарені металеві циліндри проходять через три гідравлічні преси, які пробивають і розтягують їх до потрібної довжини. Далі конвеєр переміщує заготовки у піч, де відбувається чотиригодинний процес термічної обробки. Завдяки йому сталевий корпус розривається на дрібні осколки, коли снаряд вибухає на полі бою. Контроль якості виробництва снарядів на заводі у США. Зображення: The New York Times Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Ще одна машина швидко нагрівається і натискає відкриту верхівку циліндричного корпусу і перетворює цю частину в конічну форму – тепер заготовка набуває вигляду артилерійського снаряда. Етап формування правильної форми артилерійського снаряда. Фото: The New York Times Після охолодження заготовки проходять через токарські верстати, де з них знімають зайвий метал, щоб вирівняти форму. Далі робітники зварюють мідні кільця навколо дна корпусу. Обробка корпусу артилерійського снаряда на верстаті. Фото: The New York Times На наступному етапі корпуси боєприпасів фарбують, щоб захистити від корозії та іржі. Потім снаряди відправляють до заводу в Міддлтауні, де порожні металеві корпуси перетворюються на готовий снаряд. Там їх наповнюють вибуховою речовиною. Готові артилерійські снаряди на заводі в США. Фото: The New York Times Після заливки вибухівки снаряди проходять через рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Підготовка виготовлених артилерійських снарядів до відправлення замовнику. Фото: The New York Times Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси. Партія виготовлених артилерійських снарядів на заводі в США. Фото: The New York Times Далі деякі снаряди будуть відправлені в Юму, штат Арізона, де вони на полігоні будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.