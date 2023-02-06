У США показали, як виробляють артилерійські снаряди для України – NYT

Журналісти американської газети The New York Times відвідали заводи міноборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси.

Для цього вони отримали дозвіл від Пентагону.

У виданні зазначають, що більшість з виготовлених там снарядів відправляють до України.

Представники газети побували на заводі у Скрентоні штату Пенсильванія, де виготовляють корпуси боєприпасів, а також відвідали фабрику в Міддлтауні, штат Айова, – там готові корпуси снарядів наповнюють вибуховою речовиною та пакують для відправлення.

Завод у північно-східній частині Пенсільванії у Скрантоні вперше почав виготовляти сталеві корпуси для снарядів іще на початку 1950-х років для війни в Кореї.

Сталь прибуває на завод у вигляді брусків завдовжки більше шести метрів і вагою більше 900 кілограмів кожен. Потім автоматизовані пилки розрізають їх на шматки, які називаються заготовками.

Початкові етапи виробництва корпусів артилерійських снарядів в США. Зображення: The New York Times

Далі роботизованана техніка швидко подає заготовки в піч, що працює на природному газі. Там вони лежать трохи більше години і нагріваються до 2000 градусів.

Після цього розжарені металеві циліндри проходять через три гідравлічні преси, які пробивають і розтягують їх до потрібної довжини.

Далі конвеєр переміщує заготовки у піч, де відбувається чотиригодинний процес термічної обробки. Завдяки йому сталевий корпус розривається на дрібні осколки, коли снаряд вибухає на полі бою.

Контроль якості виробництва снарядів на заводі у США. Зображення: The New York Times

Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок.

Ще одна машина швидко нагрівається і натискає відкриту верхівку циліндричного корпусу і перетворює цю частину в конічну форму – тепер заготовка набуває вигляду артилерійського снаряда.

Етап формування правильної форми артилерійського снаряда. Фото: The New York Times

Після охолодження заготовки проходять через токарські верстати, де з них знімають зайвий метал, щоб вирівняти форму.

Далі робітники зварюють мідні кільця навколо дна корпусу.

Обробка корпусу артилерійського снаряда на верстаті. Фото: The New York Times

На наступному етапі корпуси боєприпасів фарбують, щоб захистити від корозії та іржі.

Потім снаряди відправляють до заводу в Міддлтауні, де порожні металеві корпуси перетворюються на готовий снаряд. Там їх наповнюють вибуховою речовиною.

Готові артилерійські снаряди на заводі в США. Фото: The New York Times

Після заливки вибухівки снаряди проходять через рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів.

Підготовка виготовлених артилерійських снарядів до відправлення замовнику. Фото: The New York Times

Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.

Партія виготовлених артилерійських снарядів на заводі в США. Фото: The New York Times

Далі деякі снаряди будуть відправлені в Юму, штат Арізона, де вони на полігоні будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.