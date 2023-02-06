У США показали, як виробляють артилерійські снаряди для України – NYT

Журналісти американської газети The New York Times відвідали заводи міноборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси.
Для цього вони отримали дозвіл від Пентагону.
У виданні зазначають, що більшість з виготовлених там снарядів відправляють до України.
Представники газети побували на заводі у Скрентоні штату Пенсильванія, де виготовляють корпуси боєприпасів, а також відвідали фабрику в Міддлтауні, штат Айова, – там готові корпуси снарядів наповнюють вибуховою речовиною та пакують для відправлення.
Завод у північно-східній частині Пенсільванії у Скрантоні вперше почав виготовляти сталеві корпуси для снарядів іще на початку 1950-х років для війни в Кореї.
Сталь прибуває на завод у вигляді брусків завдовжки більше шести метрів і вагою більше 900 кілограмів кожен. Потім автоматизовані пилки розрізають їх на шматки, які називаються заготовками.
Далі роботизованана техніка швидко подає заготовки в піч, що працює на природному газі. Там вони лежать трохи більше години і нагріваються до 2000 градусів.
Після цього розжарені металеві циліндри проходять через три гідравлічні преси, які пробивають і розтягують їх до потрібної довжини.
Далі конвеєр переміщує заготовки у піч, де відбувається чотиригодинний процес термічної обробки. Завдяки йому сталевий корпус розривається на дрібні осколки, коли снаряд вибухає на полі бою.
Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок.
Ще одна машина швидко нагрівається і натискає відкриту верхівку циліндричного корпусу і перетворює цю частину в конічну форму – тепер заготовка набуває вигляду артилерійського снаряда.
Після охолодження заготовки проходять через токарські верстати, де з них знімають зайвий метал, щоб вирівняти форму.
Далі робітники зварюють мідні кільця навколо дна корпусу.
На наступному етапі корпуси боєприпасів фарбують, щоб захистити від корозії та іржі.
Потім снаряди відправляють до заводу в Міддлтауні, де порожні металеві корпуси перетворюються на готовий снаряд. Там їх наповнюють вибуховою речовиною.
Після заливки вибухівки снаряди проходять через рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів.
Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.
Далі деякі снаряди будуть відправлені в Юму, штат Арізона, де вони на полігоні будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.
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