Росія може розпочати новий наступ на Луганщині після 15 лютого

Росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбук.

За його словами, росіяни стягують у Луганську область все більше резервів, зокрема, техніки та боєкомплектів, будують оборонні рубежі. РФ закінчує підготовку мобілізованих.

Проте, за його словами, потрібно ще два тижні, аби перемістити нових окупантів на фронт, сформувати підрозділи та розподілити їх.

«Тобто після 15 лютого можна очікувати (наступ, — ред.) у будь-який час», — сказав Гайдай.