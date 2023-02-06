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Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024

Олімпіада-2022, збірна Росії
Верховна Рада звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом заборонити участь російських та білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у telegram.

Він оприлюднив офіційне текст звернення ВР, за яке проголосували 324 депутати.

«Поки триває війна, а Росія знищує український народ, участь російських та білоруських спортсменів буде виглядати як підтримка війни та умиротворення агресора. Окремо хочу зазначити, що ці спортсмени ще й активно підтримують Путіна, беруть участь у кремлівських Z-концертах. Їм точно не місце на міжнародних змаганнях», — написав Гончаренко.

Він додав, що парламент звернувся не лише до МОК, але й до парламентів світу, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивні федерацій із закликом відредагувати та заборонити участь спортсменів з Росії та Білорусі до завершення збройної агресії проти України.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.

6 февраля, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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