Папа римский готов к встрече с Путиным и Зеленским ради мира

Папа римский Франциск заявил, что открыт для встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения прекращения войны. Об этом понтифик сказал в воскресенье изданию Corriere della Sera.

Ранее Франциск неоднократно выражал готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, а также надежду на мир в Украине.

В первый же день российского вторжения – 24 февраля — Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов для встречи с ним приехать в Москву, однако Россия проигнорировала эту просьбу.

Позже он объяснял, что не поехал в Киев только потому, что у него не было возможности совершить такой же визит в Москву.

16 марта, состоялась телефонная беседа патриарха Кирилла и папы Франциска. По словам Франциска, Кирилл долго зачитывал по бумажке сведения о геополитике и о подлётном времени ракет НАТО. Папа посоветовал патриарху вспомнить, что он не чиновник, не «алтарный служка Путина», и говорить на подобающем священнику языке веры и Иисуса.

В конце октября в Ватикане президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине.

Позжев интервью иезуитскому журналу America понтифик ответил на обвинения в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру к обеим сторонам конфликта.

По словам Франциска, комментируя войну в Украине, он не упоминает президента России Владимира Путина, потому что о роли политика «уже известно». «Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина», – сказал Франциск. «Неприемлемая вооружённая агрессия и бойня должны быть остановлены», – заявил глава Римско-католической церкви.