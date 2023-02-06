Кадрових ротацій у сфері оборони не буде: у “Слузі народу” назвали причини

Про це заявив очільник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться”, – зауважив він.

Водночас нардеп та членкиня комітету з питань нацбезпеки Мар’яна Безугла пояснила, що Верховна Рада відклала відставку Резнікова, бо оцінює ризики кадрових перестановок у Міноборони.

“Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ, оцінюємо”, – написала вона у коментарях.

Раніше народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк повідомив, що міністр оборони України Олексій Резніков може бути звільнений зі своєї посади, а на його місце можуть поставити керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.