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Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 130 тис. військових РФ

ЗСУ
За добу Росія втратила в Україні 720 військових, 4 БПЛА, 3 танки й 3 засоби протиповітряної оборони

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3218 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2220 (+5) од,
  • РСЗВ – 460 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 225 (+3) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
  • крилаті ракети  ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 203 (+1).
4 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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