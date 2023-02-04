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Генштаб: Окупанти готують до виїзду сім’ї колаборантів на Луганщині США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов » Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 130 тис. військових РФ За добу Росія втратила в Україні 720 військових, 4 БПЛА, 3 танки й 3 засоби протиповітряної оборони Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3218 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,

артилерійських систем – 2220 (+5) од,

РСЗВ – 460 (+0) од,

засоби ППО ‒ 225 (+3) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 203 (+1).