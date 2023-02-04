У Грузії російські втікачі становлять вже 8% від фактичного населення

Російсько-грузинський кордон з моменту оголошення Путіним мобілізації вже 1,3 мільйона росіян, з них 300 тисяч вирішили залишитися в Грузії.

Про це в в ефірі телемарафону розповіла представниця “Єдиного національного руху”в Грузії Нона Мамулашвілі.

“300 тис.росіян – це приблизно 8% населення. Це вже меншість, якої навіть під час Радянського Союзу в Грузії не існувало», – наголосила вона. Нона Мамулашвілі збурена тим, що в країну в статусі біженців приїздять представники країни, яка окупувала 20% території Грузії.

“Такого феномена я в житті не бачила в жодній країні”, – ділиться політик.

На думку Мамулашвілі, росіяни, які тікають від мобілізації, не відчувають жодної відповідальності за дії та політику російської влади. Якщо вони біженці, то мають просити політичний притулок, але росіяни цього не роблять.

“Вони просто тут перезимують і, швидше за все, тут і залишаться. Знову ж таки – це дуже небезпечно для Грузії. Але з огляду на те, що влада Грузії вже відкрито проводить проросійську політику, то вона відмовилася і закривати кордони, і запроваджувати візовий режим, і вживати будь-яких дій для того, щоб контролювати ту масу громадян РФ, які заходять на територію Грузії”, – пояснила представниця “Єдиного національного руху”в Грузії.