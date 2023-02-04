Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2 » У Бахмуті загинув американський волонтер. Його швидку обстріляли У Бахмуті під час евакуації мирних мешканців загинув американський волонтер Піт Рід, повідомила гуманітарна організація Global Outreach Doctors. У евакуаційний автомобіль, в якому перебував волонтер, 2 лютого влучила ракета. «Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники у зонах конфлікту, коли вони допомагають людям, які потрапили під перехресний вогонь», — йдеться у заяві організації. 33-річний Піт Рід — колишній морський піхотинець США. Він приєднався до місії Global Outreach Doctors в Україні після повномасштабного вторгнення Росії. «Він самовіддано присвятив своє життя служінню іншим, особливо тим, хто постраждав від лиха та війни. За свої 33 роки Піт досяг більшого, ніж більшість із нас за все життя», — йдеться у повідомленні організації. Про смерть волонтера у твітері написав фотограф Ченгіз Яр. «Один з найбільш самовідданих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Спочивай з миром, брате», — написав фотограф-документаліст Ченгіз Яр у Твіттер. «Ми підтримуємо зв’язок із родиною та надаємо всю можливу консульську допомогу», — сказав речник Держдепу, якого цитує CNN. Прикрив іншого члена команди Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, написала в інстаграмі, що її чоловік не тільки жив своїм обов’язком, але й, очевидно, загинув, рятуючи життя іншого члена команди. «Він евакуював мирних жителів і допомагав пораненим, коли його автомобіль швидкої допомоги обстріляли. Він помер, роблячи те, у чому він був чудовим, що давало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди своїм тілом», — написала вдова. У біографії Піта Ріда на сайтах гуманітарних організацій Global Response Medicine та Global Outreach Doctors йдеться про те, що він почав свою гуманітарну кар’єру, працюючи після шторму Сенді, який вдарив по його рідному штату Нью-Джерсі у 2012 році. Також Рід очолював медичні бригади у боях за Мосул в Іраку, де надав допомогу понад 10 тисячам пацієнтів із травмами. Смерть британських волонтерів Наприкінці січня міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило смерть на сході України двох британських волонтерів. Працівники благодійної організації Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу працювали волонтерами майже з самого початку нападу Росії, а зникли безвісти 6 січня. Востаннє їх бачили поблизу Соледара, де йшли важкі бої. Як розповіли родичі загиблих, Кріса та Ендрю вбили під час спроби евакуації літньої жінки: у їхню машину потрапив артилерійський снаряд.