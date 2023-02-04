Тонкости выбора пластикового окна

Время не стоит на месте, все меняется, новые технологии приходят на смену старым. Эти процессы не обошли и пластиковые окна. С такой ответственной задачей, как замена стеклопакета, сталкивается чуть ли не каждый человек в своей жизни.

На что же требуется обратить внимание, в первую очередь, останавливая свой выбор на пластиковых окнах? Они обязательно должны быть металлопластиковые, так как размещены на фасадах зданий и должны выдерживать статистические и динамические нагрузки.

Также не следует забывать о других требованиях к качеству выбранного изделия:

период пребывания изготовителя на рынке окон ПВХ;

сколько торговых точек имеет производитель;

количество образцов стеклопакетов у представителя;

отзывы покупателей;

толщина армирования изделия;

размер стеклопакета;

качество фурнитуры.

Детальные критерии выбора пластикового окна для дома

При обращении внимания на сроки пребывания изготовителя на рынке, нужно помнить, что оно должно находиться на нем не менее трех лет. Так как именно за этот период времени предприятия может зарекомендовать себя с лучшей стороны, либо вовсе уйти с рынка.

Также большое значение имеет число торговых точек изготовителя окон. Оно напрямую зависит от спроса на продукцию именно этой марки и ее репутации.

Придя в салон, для заказа оконного профиля, ознакомьтесь с количеством предоставленных образцов. Будет лучше, если они будут представлены в виде полноценных образцов окон, а не уголками. А также количеством представленных моделей, а не парой стеклопакетов. Это говорит о готовности инвестирования изготовителя в качество своего изделия.

По мнению покупателей станет ясно, стоит ли вообще связываться с данным производителем. Количество положительных отзывов прямо пропорционально связано с качеством поставляемого пластикового окна.

От толщины армирования напрямую зависит стойкость изделия к динамическим нагрузкам. За ее счет компенсируется расширение профиля при перепадах температуры воздуха за окном.

При выборе окна, всегда помните, что на опциях и качестве фурнитуры нельзя экономить. От этого зависит насколько долго и качественно прослужит вам выбранное изделие. Продумывайте заранее, какие функции желаете видеть в стеклопакете, иначе, после его изготовления, внести изменения будет невозможно.

И помните, стекло в пластиковом окне должно быть не менее четырех миллиметров. Это стандарт!