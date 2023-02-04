Страны ЕС согласовали послабление эмбарго на российские нефтепродукты

Страны ЕС согласовали потолок цен, который фактически является послаблением вступающего в силу в воскресенье эмбарго на российские нефтепродукты — последней серьезной санкции против России за вторжение в Украину.

Как и первый потолок — цен на нефть, этот позволяет Европе сделать исключение из запрета на перевозку и страхование российского нефтяного экспорта в третьи страны, если цена ниже определенного Западом потолка.

Потолок цен на нефть вступил в силу 5 декабря вместе с европейским эмбарго и позволил России продолжить экспорт в не подписавшиеся под санкциями страны практически в прежних объемах, поскольку текущая цена ниже полотка в 60 долларов за баррель.

Потолок цен на нефтепродукты вступит в силу 5 февраля вместе с эмбарго на нефтепродукты. Как и ожидалось, он установлен на уровне 100 долларов за баррель продуктов высокой переработки, вроде дизтоплива, и 45 долларов для всего, что продается со скидкой к цене сырой нефти.